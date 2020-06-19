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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573167902.html
В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1093 человека за сутки
Второй день число выздоровевших после коронавируса в Московской области превышает тысячу, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)

В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1093 человека за сутки

10:21 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Второй день число выздоровевших после коронавируса в Московской области превышает тысячу, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"В Московской области ещё 1 093 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Накануне число выздоровевших составило 1 036.
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 21 448 заболевших, уточнили в оперштабе.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
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