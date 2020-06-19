https://ria.ru/20200619/1573167902.html
В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1093 человека за сутки
Второй день число выздоровевших после коронавируса в Московской области превышает тысячу, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:21
2020-06-19T10:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)