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В Пермском крае число умерших от COVID-19 достигло 105
Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще трех пациентов в Пермском крае, общее количество скончавшихся с COVID-19 достигло 105, сообщили региональные... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, происшествия

В Пермском крае число умерших от COVID-19 достигло 105

10:14 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще трех пациентов в Пермском крае, общее количество скончавшихся с COVID-19 достигло 105, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки от коронавируса умерли две инфицированные женщины 69 и 36 лет и 34-летний мужчина. Общее количество скончавшихся с COVID-19 в регионе составило 105 человек, из них 63 умерли непосредственно от COVID-19, а 42 от сопутствующих заболеваний", - говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 2937 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1696 человек, 105 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,2 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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