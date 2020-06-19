В Пермском крае число умерших от COVID-19 достигло 105

"За минувшие сутки от коронавируса умерли две инфицированные женщины 69 и 36 лет и 34-летний мужчина. Общее количество скончавшихся с COVID-19 в регионе составило 105 человек, из них 63 умерли непосредственно от COVID-19, а 42 от сопутствующих заболеваний", - говорится в сообщении.