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В Чехии за сутки выявили 118 заболевших COVID-19
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Чехии за сутки возросло на 118, это самый высокий показатель прироста с 21 апреля, сообщила в пятницу... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:05
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коронавирус covid-19
чехия
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коронавирус covid-19, чехия, в мире

В Чехии за сутки выявили 118 заболевших COVID-19

10:05 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм
Медик надевает защитный костюм
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПРАГА, 19 июн - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом в Чехии за сутки возросло на 118, это самый высокий показатель прироста с 21 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского минздрава.
"В четверг прибавилось 118 новых больных коронавирусом, столь высокое количество заболевших за сутки в последний раз было зарегистрировано 21 апреля. В последние дни ежедневный прирост больных составлял около 50 человек. Главными локальными очагами заболеваний являются Прага и Карвинский район на северо-востоке республики", - говорится в сообщении.
Общее число заразившихся, начиная с 1 марта, составляет 10 280 человек, из которых 7440 выздоровели, 334 скончались. Сейчас на лечении находятся 2506 человек, большинство из них лечатся дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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