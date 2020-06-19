В Чехии за сутки выявили 118 заболевших COVID-19

ПРАГА, 19 июн - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом в Чехии за сутки возросло на 118, это самый высокий показатель прироста с 21 апреля, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского минздрава.
"В четверг прибавилось 118 новых больных коронавирусом, столь высокое количество заболевших за сутки в последний раз было зарегистрировано 21 апреля. В последние дни ежедневный прирост больных составлял около 50 человек. Главными локальными очагами заболеваний являются Прага и Карвинский район на северо-востоке республики", - говорится в сообщении.
Общее число заразившихся, начиная с 1 марта, составляет 10 280 человек, из которых 7440 выздоровели, 334 скончались. Сейчас на лечении находятся 2506 человек, большинство из них лечатся дома.
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