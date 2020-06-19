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В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 19 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 459 и достигло 19157, еще 10 человек скончались, сообщается в пятницу на РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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353
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 19 тысяч

10:02 19.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 459 и достигло 19157, еще 10 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 18698 подтвержденных случаях COVID-19 и 309 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 19157 случаев коронавируса. Вылечились 8266 пациентов. Скончались 319 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10462 пациента, проведены 91943 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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