В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 19 тысяч

ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 459 и достигло 19157, еще 10 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 18698 подтвержденных случаях COVID-19 и 309 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 19157 случаев коронавируса. Вылечились 8266 пациентов. Скончались 319 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10462 пациента, проведены 91943 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.