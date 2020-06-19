Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573166754.html
В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19
Более 1 тысячи пациентов, в том числе 500 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:00
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be2873370d66d9981a813e861984e4c0.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be2873370d66d9981a813e861984e4c0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_07f44efac759942f58978ea926c74d1e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_1e5ca24a96f729f851837cde5cb73e27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19

10:00 19.06.2020
131
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи пациентов, в том числе 500 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 19.06.20. Всего на лечении: 1040. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 994, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 500, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 28. В ОРИТ: 151. На ИВЛ: 47", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписались 140 человек, поступило 118.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
Рекомендуем
Врач
США больше не нуждаются в масштабном карантине, считает инфекционист
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 19 тысяч
Медик надевает защитный костюм
В Чехии за сутки выявили 118 заболевших COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 16,3 миллиона тестов на COVID-19
Флаг Бельгии
Бельгия не будет представлена на параде Победы в Москве
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон во время визита в Россию обсудит вопросы экспорта
Клавиатура компьютера
Минкомсвязь обновила перечень сайтов с бесплатным доступом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин расширил перечень проектов, финансируемых из средств ФНБ
Черная икра
ФСБ пресекла незаконный канал сбыта черной икры из Дагестана
Врач у окна
Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Избирательный участок в Минске
БДИПЧ ждет приглашения наблюдать за выборами президента Белоруссии
Призывники из числа казаков перед торжественным ритуалом напутствия и благословения у Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора в городе Новочеркасске
Зачем православная церковь благословляет военных, в том числе в Украине?
Ночная репетиция парада Победы в Москве
Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В России выписали 10443 человека за сутки после лечения от COVID-19
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1093 человека за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00ОП займется мониторингом социально ориентированных мер поддержки
13:59ESET рассказала о киберугрозах во время работы на "удаленке"
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
Лента новостейМолния