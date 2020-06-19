https://ria.ru/20200619/1573166754.html
В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19
Более 1 тысячи пациентов, в том числе 500 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:00
2020-06-19T10:00
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be2873370d66d9981a813e861984e4c0.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be2873370d66d9981a813e861984e4c0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_07f44efac759942f58978ea926c74d1e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798607_404:0:2452:2048_1400x0_80_0_0_1e5ca24a96f729f851837cde5cb73e27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва