В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 19.06.20. Всего на лечении: 1040. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 994, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 500, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 28. В ОРИТ: 151. На ИВЛ: 47", - написал он в Facebook.