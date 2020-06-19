Число вакансий в Москве и области за неделю увеличилось на 8,6%

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число вакансий в Число вакансий в Москве Московской области за неделю увеличилось на 8,6 процента, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы в пятницу.

"В Москве и Московской области за вторую неделю июня число открытых работодателями новых рабочих мест увеличилось на 8,6 процента. Это на 3,6 процента больше, чем в среднем по России", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов , его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что рост числа вакансий в городе начался во второй половине мая, спрос на новых сотрудников есть и в наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях, таких как сфера услуг, общепит, туризм и гостиничный бизнес.

"За прошлую неделю число открытых вакансий в спортивных клубах и фитнес-залах, салонах красоты увеличилось на 66 процентов, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите — на 42 процента", — отметил Ефимов.

Уточняется, что росту рынка вакансий способствует восстановление деловой активности в городе, в том числе в самых пострадавших отраслях.