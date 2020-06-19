https://ria.ru/20200619/1573166208.html
Число вакансий в Москве и области за неделю увеличилось на 8,6%
Число вакансий в Москве и Московской области за неделю увеличилось на 8,6 процента, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы в пятницу. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:49
2020-06-19T09:49
владимир ефимов (политик)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200605/1572497750.html
1
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571682312_0:220:3072:1948_1400x0_80_0_0_e0b090f06af3d10b54deb7cbe6d7d8ae.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (политик), москва, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Число вакансий в Москве
и Московской области
за неделю увеличилось на 8,6 процента, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы в пятницу.
"В Москве и Московской области за вторую неделю июня число открытых работодателями новых рабочих мест увеличилось на 8,6 процента. Это на 3,6 процента больше, чем в среднем по России", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что рост числа вакансий в городе начался во второй половине мая, спрос на новых сотрудников есть и в наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях, таких как сфера услуг, общепит, туризм и гостиничный бизнес.
"За прошлую неделю число открытых вакансий в спортивных клубах и фитнес-залах, салонах красоты увеличилось на 66 процентов, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите — на 42 процента", — отметил Ефимов.
Уточняется, что росту рынка вакансий способствует восстановление деловой активности в городе, в том числе в самых пострадавших отраслях.
"За вторую неделю июня среднесуточный оборот отраслей, которые сильнее всего затронул кризис, вырос в среднем на 21,3 процента по сравнению с предыдущей неделей, оборот малых и средних предприятий города — на 6,7 процента. Оборот туристического сектора увеличился более чем на 59 процентов, сферы бытовых услуг — в два раза, общественного питания — на 12,2 процента", — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, его слова цитируют в материале.