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Число вакансий в Москве и области за неделю увеличилось на 8,6%
Число вакансий в Москве и Московской области за неделю увеличилось на 8,6 процента, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы в пятницу. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:49
владимир ефимов (политик)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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1
москва
московская область (подмосковье)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ефимов (политик), москва, московская область (подмосковье), общество

Число вакансий в Москве и области за неделю увеличилось на 8,6%

09:49 19.06.2020
702
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
Посетитель ярмарки вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Посетитель ярмарки вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число вакансий в Москве и Московской области за неделю увеличилось на 8,6 процента, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы в пятницу.
"В Москве и Московской области за вторую неделю июня число открытых работодателями новых рабочих мест увеличилось на 8,6 процента. Это на 3,6 процента больше, чем в среднем по России", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что рост числа вакансий в городе начался во второй половине мая, спрос на новых сотрудников есть и в наиболее пострадавших из-за пандемии отраслях, таких как сфера услуг, общепит, туризм и гостиничный бизнес.
"За прошлую неделю число открытых вакансий в спортивных клубах и фитнес-залах, салонах красоты увеличилось на 66 процентов, в туризме, гостиничном бизнесе и общепите — на 42 процента", — отметил Ефимов.
Рубли
5 июня, 08:47
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Уточняется, что росту рынка вакансий способствует восстановление деловой активности в городе, в том числе в самых пострадавших отраслях.
"За вторую неделю июня среднесуточный оборот отраслей, которые сильнее всего затронул кризис, вырос в среднем на 21,3 процента по сравнению с предыдущей неделей, оборот малых и средних предприятий города — на 6,7 процента. Оборот туристического сектора увеличился более чем на 59 процентов, сферы бытовых услуг — в два раза, общественного питания — на 12,2 процента", — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, его слова цитируют в материале.
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Владимир Ефимов (политик)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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