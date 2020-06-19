Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573166111.html
В Афганистане при атаке талибов погибли семь военных
Семь военнослужащих Афганистана погибли, еще один получил ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:48
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_86:190:2755:1691_1400x0_80_0_0_453ba9c9041ec72c711cb6e12f81268f.jpg
https://ria.ru/20200602/1572330871.html
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_86:190:2755:1691_1400x0_80_0_0_453ba9c9041ec72c711cb6e12f81268f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1441bf5076191be8938c1d8a5db41907.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564792661_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_3888a22a30dc3b29fe7ec6f7140f561a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, талибан, сша, в мире

В Афганистане при атаке талибов погибли семь военных

09:48 19.06.2020
297
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Семь военнослужащих Афганистана погибли, еще один получил ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News.
По данным источника в силах безопасности, атака произошла в ночь на пятницу в округе Имам Сахиб в северной части провинции. Боевики напали на контрольно-пропускной пункт военнослужащих.
По словам источника, талибы "также понесли потери" в результате столкновения. Однако точное число пострадавших не указывается.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
2 июня, 10:22
"Талибан" заявил, что часть освобожденных в Афганистане — не талибы
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России
000000
Обсудить 0
АфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Эксперт призвал регионы в Китае не применять чрезмерные меры к пекинцам
Петух
Умер французский петух Морис, выигравший в 2019 году суд
Виктор Бабарико
Штаб: кандидат в президенты Белоруссии Бабарико находится в СИЗО КГБ
Врач
США больше не нуждаются в масштабном карантине, считает инфекционист
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Украинские силовики обстреляли Горловку и ранили двоих, заявили в ДНР
Старт продаж защитных тканевых масок в магазинах Uniqlo по всей Японии
За масками Uniqlo в Японии выстроились очереди
ВДНХ
На ВДНХ завершили ремонт павильона, где откроется парк "Союзмультфильма"
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон во время визита в Россию обсудит вопросы экспорта
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Украинца задержали при попытке тайно попасть в Крым
Гроза в Петербурге
При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Тамбовской области трое детей заболели COVID-19
Кресла для судей в зале заседаний
Дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии направили в суд
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал болезни, из-за которых можно потерять зрение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
Лента новостейМолния