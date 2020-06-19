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В Афганистане при атаке талибов погибли семь военных
Семь военнослужащих Афганистана погибли, еще один получил ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:48
2020-06-19T09:48
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афганистан, талибан, сша, в мире
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Семь военнослужащих Афганистана погибли, еще один получил ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News
.
По данным источника в силах безопасности, атака произошла в ночь на пятницу в округе Имам Сахиб в северной части провинции. Боевики напали на контрольно-пропускной пункт военнослужащих.
По словам источника, талибы "также понесли потери" в результате столкновения. Однако точное число пострадавших не указывается.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России