В Афганистане при атаке талибов погибли семь военных

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Семь военнослужащих Афганистана погибли, еще один получил ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает телеканал Семь военнослужащих Афганистана погибли, еще один получил ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News

По данным источника в силах безопасности, атака произошла в ночь на пятницу в округе Имам Сахиб в северной части провинции. Боевики напали на контрольно-пропускной пункт военнослужащих.

По словам источника, талибы "также понесли потери" в результате столкновения. Однако точное число пострадавших не указывается.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.