Эксперт призвал регионы в Китае не применять чрезмерные меры к пекинцам

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Региональным властям Региональным властям Китая не следует применять чрезмерных карантинных мер в отношении всех жителей Пекина из-за новой вспышки COVID-19, нужно учитывать из какого района города они прибыли, считает ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Цзунью.

Власти Пекина 17 июня вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке сельскохозяйственной продукции "Синьфади". После этого многие провинции страны объявили о введении обязательного карантина в отношении жителей столицы

"Уже во многих провинциях начали применять карантин в отношении прибывающих из Пекина. На самом деле нет необходимости применять чрезмерные меры профилактики, можно применять меры по определению риска. Сейчас есть код здоровья, база больших данных, можно определить передвижения каждого человека и дать оценку уровню риска", - заявил У Цзунью в эфире Центрального телевидения Китая.

Он отметил, что эти инструменты позволят проводить "научную профилактику", а не "стричь всех под одну гребенку".

В настоящее время власти Пекина запретили выезжать из города лицам из зон с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы, остальным жителям не рекомендуется покидать столицу, но в случае особой необходимости требуется предъявить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро пятницы, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 25 новых случаев COVID-19 и двух бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 183 человека с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.