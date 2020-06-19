В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

В четверг в ДНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 27 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.