Дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии направили в суд

"По версии следствия, с декабря 2018 по июль 2019 года женщина и ее сожитель систематически избивали девочку даже за совершение незначительных провинностей. В конце июня 2019 года они связали веревкой руки девочки и подвесили ее за деревянную балку перекрытия навеса, где она находилась в течение некоторого времени", - говорится в сообщении.