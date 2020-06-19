Дело об истязаниях семилетней девочки в Ингушетии направили в суд

НАЛЬЧИК, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы и ее 44-летнего сожителя, обвиняемых в истязаниях семилетней девочки, которой впоследствии пришлось ампутировать руку, сообщает сайт генпрокуратуры РФ.
Ранее сообщалось, что семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля 2019 года, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Перед Новым годом ее выписали из клиники. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. В отношении тети девочки было возбуждено уголовное дело.
"По версии следствия, с декабря 2018 по июль 2019 года женщина и ее сожитель систематически избивали девочку даже за совершение незначительных провинностей. В конце июня 2019 года они связали веревкой руки девочки и подвесили ее за деревянную балку перекрытия навеса, где она находилась в течение некоторого времени", - говорится в сообщении.
Как считают следователи, кроме того, женщина насильно усадила ребенка на разогретую металлическую крышку газовой печи. "В результате девочке были причинены тяжкие телесные повреждения, которые впоследствии привели к ампутации части правой руки", - уточняет генпрокуратура. По ее данным, также от систематического причинения физических страданий у ребенка развилось психическое расстройство.
Женщине и ее сожителю предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, совершенное в отношении малолетнего с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"Материалы уголовного дела направлены в Сунженский районный суд Ингушетии для рассмотрения по существу", - подчеркивает ведомство.
Также сообщается, что в настоящее время девочка проживает в Магасе со своей родной матерью.
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