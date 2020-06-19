В Тамбовской области трое детей заболели COVID-19

"Пятьдесят восемь новых случаев сегодня: 23 мужчины, 32 женщины, 3 детей (мальчики 1, 8, 16 лет). Возраст взрослых от 19 до 94 лет. Двое прибыли из Саратовской области, 56 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4210, из них 1485 - без клинических проявлений.

Выздоровели 2204 пациента, в том числе 1040 выписаны из стационара, 1164 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.

На госпитализации в настоящее время находятся 503 человека, из них диагноз "пневмония" у 416 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3900 человек, из них с подтвержденным COVID-19 - 1485.