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В Тамбовской области трое детей заболели COVID-19
Годовалый мальчик и еще двое детей оказались среди 58 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тамбовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, тамбовская область, происшествия

В Тамбовской области трое детей заболели COVID-19

09:38 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Годовалый мальчик и еще двое детей оказались среди 58 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Пятьдесят восемь новых случаев сегодня: 23 мужчины, 32 женщины, 3 детей (мальчики 1, 8, 16 лет). Возраст взрослых от 19 до 94 лет. Двое прибыли из Саратовской области, 56 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4210, из них 1485 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2204 пациента, в том числе 1040 выписаны из стационара, 1164 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.
На госпитализации в настоящее время находятся 503 человека, из них диагноз "пневмония" у 416 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3900 человек, из них с подтвержденным COVID-19 - 1485.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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