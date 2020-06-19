В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь. Об этом сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, в центре и Поволжье (кроме Кировской области и Предуралья), температура превысит норму на один градус. При этом на юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, второй месяц лета будет жарким — до 28-33 градусов.
В Москве ночные температуры составят 12-17 градусов, а днем ожидается 23-28 градусов тепла. Осадков прогнозируется меньше, чем обычно в этот период.
Превышение температурной нормы может быть зафиксировано на большей части Якутии, кроме северных районов, в Иркутской, Амурской областях, в северных районах Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке. На севере Красноярского края, в Алтайском крае и Республике Алтай температура также будет выше среднего показателя.
Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. В центральных районах Хабаровского края и на севере Приморского края температура во второй месяц лета будет в пределах или чуть ниже нормы.