В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек скончались от коронавируса в Индии за сутки, число выявленных случаев заражения в стране выросло на 13,5 тысячи и составляет 380 532, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 163 248 человек, выздоровели 204 710 человек (10 386 за сутки), умерли 12 573 (336 за сутки).
В четверг сообщалось о 366 946 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 12,8 тысячи), днем ранее – о 354 065 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи)
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 120 504 (3752 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 52 334 заболевших (2141 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 49 979 заболевших (2877 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф