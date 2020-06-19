В Индии выявили 13,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Работники магазина по продаже металлических труб на оптовом рынке в Калькутте

Работники магазина по продаже металлических труб на оптовом рынке в Калькутте

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек скончались от Более двух тысяч человек скончались от коронавируса Индии за сутки, число выявленных случаев заражения в стране выросло на 13,5 тысячи и составляет 380 532, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 163 248 человек, выздоровели 204 710 человек (10 386 за сутки), умерли 12 573 (336 за сутки).

В четверг сообщалось о 366 946 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 12,8 тысячи), днем ранее – о 354 065 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи)

Италию и Испанию. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 120 504 (3752 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад : 52 334 заболевших (2141 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели , где выявлены 49 979 заболевших (2877 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.