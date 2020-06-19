В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19

БИШКЕК, 19 июн - РИА Новости. Рекордные 132 случая Рекордные 132 случая COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, один человек скончался, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 19 июня 2020 года по республике зарегистрировано 132 новых случаев СOVID-19, 48 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, накануне в больнице Киргизско-Турецкой дружбы скончался мужчина 1965 года рождения, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 28 пациентов. В настоящее время в стационаре находятся 544 инфицированных, из них шестеро в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 24 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 533 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2789. Умерли 32 человека. Выздоровел и выписан из больниц 1961 пациент.