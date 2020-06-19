https://ria.ru/20200619/1573161586.html
В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
Рекордные 132 случая COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, один человек скончался, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:33
2020-06-19T07:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, киргизия, в мире
БИШКЕК, 19 июн - РИА Новости.
Рекордные 132 случая COVID-19
выявили в Киргизии
за сутки, один человек скончался, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 19 июня 2020 года по республике зарегистрировано 132 новых случаев СOVID-19, 48 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, накануне в больнице Киргизско-Турецкой дружбы скончался мужчина 1965 года рождения, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 28 пациентов. В настоящее время в стационаре находятся 544 инфицированных, из них шестеро в реанимации.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 24 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 533 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2789. Умерли 32 человека. Выздоровел и выписан из больниц 1961 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.