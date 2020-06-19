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Исследование: в России выросли продажи стиков для электронных сигарет
Продажи стиков для электронных сигарет в России в мае выросли в два раза, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД"... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:17
россия
экономика
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РИА Новости
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россия, экономика

Исследование: в России выросли продажи стиков для электронных сигарет

07:17 19.06.2020
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© Fotolia / nitoДевушка с электронной сигаретой
Девушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
Девушка с электронной сигаретой. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продажи стиков для электронных сигарет в России в мае выросли в два раза, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили данные по продажам табака и табачной продукции за май, апрель и в целом за первый квартал 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.
"Средний чек покупки стиков для электронных систем нагревания табака в мае составил 146 рублей, это на 1% выше, чем за тот же период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 116% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - отмечается в исследовании.
В апреле объем продаж превышал прошлогодний уровень на 164%, а в первом квартале - на 154%.
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