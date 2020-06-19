В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Полиция в новозеландском Окленде арестовала двух мужчин после того, как был убит один из их сотрудников, сообщает газета Полиция в новозеландском Окленде арестовала двух мужчин после того, как был убит один из их сотрудников, сообщает газета New Zealand Herald

Ранее сообщалось, что во время рутинной проверки автомобиля сотрудниками дорожно-постовой службы на западе Окленда водитель неожиданно открыл стрельбу по стражам порядка и скрылся. Двое полицейских были ранены, один из них скончался. Покидая место происшествия, водитель сбил случайного прохожего, который был госпитализирован.

Аресту предшествовал штурм дома отрядом вооруженной полиции. По данным издания из дома вышел человек с поднятыми руками и был арестован. Также был арестован еще один вышедший из дома мужчина.

Власти пока не подтверждали, что операция связана с убийством полицейского.

Местный портал Stuff со ссылкой на соседей сообщает, что жильцы дома действительно вышли с поднятыми руками, но никто из них не был арестован.