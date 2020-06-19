Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара

ДОХА, 19 июн - РИА Новости. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш раскритиковал командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара, которого ранее Эмираты поддерживали, за односторонние решения.
Об этом, как сообщил телеканал "Аль-Джазира", министр заявил во время видеоконференции.
"Некоторые из наших друзей приняли единоличные и односторонние решения. Мы видели это у Переходного совета Южного Йемена и заметили у генерала Халифы Хафтара в Ливии. Многие расчеты, принятые в одностороннем порядке, подтвердили свою ошибочность", - сказал Гаргаш.
Ранее ОАЭ всесторонне поддерживали действия Хафтара в Ливии, но после поражений его армии в южном Триполи сократили поддержку и Хафтар стал опираться на другого союзника в лице Египта.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В начале июня в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования, но правящее из Триполи Правительство национального единство не приняло условия инициативы и продолжило наступление на восток Ливии.
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