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Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш раскритиковал командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара, которого ранее Эмираты... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T06:49
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халифа хафтар, ливия, оаэ, в мире

Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара

06:49 19.06.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
ДОХА, 19 июн - РИА Новости. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш раскритиковал командующего Ливийской национальной армией маршала Халифу Хафтара, которого ранее Эмираты поддерживали, за односторонние решения.
Об этом, как сообщил телеканал "Аль-Джазира", министр заявил во время видеоконференции.
"Некоторые из наших друзей приняли единоличные и односторонние решения. Мы видели это у Переходного совета Южного Йемена и заметили у генерала Халифы Хафтара в Ливии. Многие расчеты, принятые в одностороннем порядке, подтвердили свою ошибочность", - сказал Гаргаш.
Ранее ОАЭ всесторонне поддерживали действия Хафтара в Ливии, но после поражений его армии в южном Триполи сократили поддержку и Хафтар стал опираться на другого союзника в лице Египта.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В начале июня в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования, но правящее из Триполи Правительство национального единство не приняло условия инициативы и продолжило наступление на восток Ливии.
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