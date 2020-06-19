Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск

"В связи с выявленными нарушениями закона генеральному директору АО "АК "НордСтар" внесено представление, по результатам рассмотрения которого авиаперевозчиком приняты меры к утверждению тарифа на перевозку пассажиров воздушными судами типа Boeing 737-800. В результате принятых мер стоимость перевозки снизилась более чем на 600 рублей", - говорится в сообщении.