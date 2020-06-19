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Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
Транспортная прокуратура нашла нарушения у компании "НордСтар" по стоимости билетов на маршруте Красноярск - Норильск и обратно, которая после внесенного... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:08
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353
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туризм, новости - туризм, норильск, красноярск, происшествия

Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск

06:39 19.06.2020 (обновлено: 10:08 19.06.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Транспортная прокуратура нашла нарушения у компании "НордСтар" по стоимости билетов на маршруте Красноярск - Норильск и обратно, которая после внесенного представления прокурора была снижена более чем на 600 рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Проверку исполнения авиакомпанией законодательства о порядке ценообразования при выполнении перевозки пассажиров воздушным транспортом проводила Красноярская транспортная прокуратура.
По данным проверки, на протяжении 2019-2020 годов в нарушение требований закона авиакомпания перевозила пассажиров по указанному маршруту воздушными судами​ типа Boeing 737-800 по тарифу, утвержденному органам исполнительной власти Красноярского края, для другого типа воздушных судов.
"В связи с выявленными нарушениями закона генеральному директору АО "АК "НордСтар" внесено представление, по результатам рассмотрения которого авиаперевозчиком приняты меры к утверждению тарифа на перевозку пассажиров воздушными судами типа Boeing 737-800. В результате принятых мер стоимость перевозки снизилась более чем на 600 рублей", - говорится в сообщении.
По постановлению Красноярского транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
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