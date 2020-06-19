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Распространение нового коронавируса
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Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 188 тысяч, скончались более 8 тысяч человек, сообщает институт... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T06:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, германия, в мире

Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч

06:04 19.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 188 тысяч, скончались более 8 тысяч человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За сутки число зараженных новым коронавирусом в ФРГ увеличилось на 770, также накануне было зарегистрировано 16 летальных случаев.
Днем ранее сообщалось о 580 новых случаях заражения и 26 летальных исходах.
В общей сложности в Германии зафиксировано 188 534 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 872 пациента с коронавирусом. Выздоровели более 174,4 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 799), Северном Рейне-Вестфалии (40 156) и Баден-Вюртемберге (35 236). В Берлине выявлены 7 603 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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