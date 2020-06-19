Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч

За сутки число зараженных новым коронавирусом в ФРГ увеличилось на 770, также накануне было зарегистрировано 16 летальных случаев.

В общей сложности в Германии зафиксировано 188 534 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 872 пациента с коронавирусом. Выздоровели более 174,4 тысяч человек.