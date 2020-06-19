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МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
Спасатели в Приморье распространили экстренное предупреждение о ливнях, штормовом ветре и риске подтоплений на 21-22 июня, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T05:24
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия

МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье

05:24 19.06.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Спасатели в Приморье распространили экстренное предупреждение о ливнях, штормовом ветре и риске подтоплений на 21-22 июня, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"В связи со смещением активных фронтальных разделов утром и днём 21 июня, а также ночью 22 июня на большей территории Приморского края ожидаются дожди, местами сильные с количеством от 15 мм до 40 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с. На реках южных, западных и центральных районов края вероятен подъём уровня воды на 0,4-1,4 метра. На реках центральных районов края возможно подтопление низменных участков дорог и сельхозугодий", - говорится в сообщении.
Спасатели прогнозируют увеличение числа ДТП, подмыв опор мостов, подтопления и размывы дорожного полотна, подтопления хозяйственных построек в низинах, аварии на ЛЭП.
ГУ МЧС России рекомендует не выезжать за пределы населённых пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Владельцам маломерных судов советуют не выходить в море, а гражданам - воздержаться от купания.
Михаил Развожаев
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
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