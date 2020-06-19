МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье

"В связи со смещением активных фронтальных разделов утром и днём 21 июня, а также ночью 22 июня на большей территории Приморского края ожидаются дожди, местами сильные с количеством от 15 мм до 40 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра до 20 м/с. На реках южных, западных и центральных районов края вероятен подъём уровня воды на 0,4-1,4 метра. На реках центральных районов края возможно подтопление низменных участков дорог и сельхозугодий", - говорится в сообщении.