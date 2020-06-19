В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски

Обыски прошли в Хиросиме, где находится избирательный округ депутатов. Они были арестованы в четверг по подозрению в нарушении закона о выборах, так как раздавали деньги членам избирательного штаба и депутатам местного законодательного собрания во время избирательной кампании летом прошлого года, в результате которой Анри Каваи стала депутатом палаты советников. Расследование идет с осени прошлого года и стоило Кацуюки Каваи кресла министра юстиции. Прокуроры обнаружили список из 100 фамилий представителей местных властей, которым раздавали деньги. Всего Кацуюки Каваи было роздано около 24 миллионов иен (около 224 тысяч долларов), а его женой - 1,5 миллиона иен (около 14 тысяч долларов).