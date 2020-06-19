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В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
Прокуратура Японии провела обыски в доме и офисах в городе Хиросима арестованных в четверг депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи - мужа и жены, сообщило... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T05:19
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япония, в мире

В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски

05:19 19.06.2020
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 19 июн - РИА Новости. Прокуратура Японии провела обыски в доме и офисах в городе Хиросима арестованных в четверг депутатов парламента Кацуюки и Анри Каваи - мужа и жены, сообщило агентство Киодо.
Обыски прошли в Хиросиме, где находится избирательный округ депутатов. Они были арестованы в четверг по подозрению в нарушении закона о выборах, так как раздавали деньги членам избирательного штаба и депутатам местного законодательного собрания во время избирательной кампании летом прошлого года, в результате которой Анри Каваи стала депутатом палаты советников. Расследование идет с осени прошлого года и стоило Кацуюки Каваи кресла министра юстиции. Прокуроры обнаружили список из 100 фамилий представителей местных властей, которым раздавали деньги. Всего Кацуюки Каваи было роздано около 24 миллионов иен (около 224 тысяч долларов), а его женой - 1,5 миллиона иен (около 14 тысяч долларов).
Семейная пара на фоне разрастающегося скандала уже заявила о своем выходе из правящей Либерально-демократической партии, чтобы не бросать на нее тень. Кацуюки Каваи считается человеком из ближайшего окружения премьер-министра Синдзо Абэ, и возбуждение против него уголовного дела не может не отразиться и на репутации самого премьера.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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