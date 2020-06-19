https://ria.ru/20200619/1573160259.html
Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Жители Приморья с 22 по 29 июня смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу, сообщило правительство региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T05:15
2020-06-19T05:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
приморский край
общество
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приморский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости.
Жители Приморья
с 22 по 29 июня смогут бесплатно пройти тест на антитела к коронавирусу
, сообщило правительство региона.
"Всем желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru... Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены", - говорится в сообщении.
По словам Детковской, тестирование проводится для того, чтобы "оценить популяционный иммунитет региона". Для этого к участию приглашаются граждане всех возрастов. Желающий проходит анкетирование на сайтах, и если он соответствует критериям включения, то получает сообщение с регистрационным номером и приглашением сдать кровь с указанием адреса и времени.
Тестирование будет проходить в новых лабораториях, которые начали работать в крупных городах края с этой недели.
Всего с начала эпидемии в Приморье выявлено 3 373 заболевших коронавирусом, выздоровели 1 965 человек, умерли 32. Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.