Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"Всем желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте www.25.rospotrebnadzor.ru или www.25fbuz.ru... Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, тестирование проводится вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания COVID-19 путем забора крови из вены", - говорится в сообщении.

По словам Детковской, тестирование проводится для того, чтобы "оценить популяционный иммунитет региона". Для этого к участию приглашаются граждане всех возрастов. Желающий проходит анкетирование на сайтах, и если он соответствует критериям включения, то получает сообщение с регистрационным номером и приглашением сдать кровь с указанием адреса и времени.