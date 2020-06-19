Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды

Окаменевшее яйцо возрастом 66 миллионов лет, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Международная группа ученых выяснила, что таинственное ископаемое в форме спущенного мяча, обнаруженное в 2011 году в Международная группа ученых выяснила, что таинственное ископаемое в форме спущенного мяча, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде , представляет собой яйцо, отложенное миллионы лет назад гигантской морской рептилией. Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature

Изучив ископаемое с помощью микроскопов, специалисты обнаружили несколько слоев мембраны, что подтвердило догадку о том, что это было именно яйцо с мягкой скорлупой. Специалисты также определили возраст находки — около 66 миллионов лет.

"A giant soft-shelled egg from the Late Cretaceous of Antarctica", publicación en revista @nature sobre el huevo más grande de la era de los dinosaurios, hallazgo hecho por científicos chilenos en Antártica.

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Так как яйцо оказалось пустым, то для того, чтобы выяснить, какое существо отложило его, исследователям пришлось сопоставить пропорции тел 259 живых рептилий с размером их яиц, а затем изучить каталог вымерших существ, подходящих по размеру. В результате ученые пришли к выводу, что яйцо отложила древняя морская рептилия — мозазавр.