Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды

"A giant soft-shelled egg from the Late Cretaceous of Antarctica", publicación en revista @nature sobre el huevo más grande de la era de los dinosaurios, hallazgo hecho por científicos chilenos en Antártica.

Artículo en: https://t.co/PDQyFWNnLW

Noticia en: https://t.co/Kf8p6YYoro pic.twitter.com/f7k7qwDfs0