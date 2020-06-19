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Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
Международная группа ученых выяснила, что таинственное ископаемое в форме спущенного мяча, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде, представляет собой яйцо,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:12
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353
60
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антарктида, в мире

Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды

05:07 19.06.2020 (обновлено: 12:12 19.06.2020)
17262
© REUTERS / Universidad de ChileОкаменевшее яйцо возрастом 66 миллионов лет, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде
Окаменевшее яйцо возрастом 66 миллионов лет, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде
© REUTERS / Universidad de Chile
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Международная группа ученых выяснила, что таинственное ископаемое в форме спущенного мяча, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде, представляет собой яйцо, отложенное миллионы лет назад гигантской морской рептилией. Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature.
Изучив ископаемое с помощью микроскопов, специалисты обнаружили несколько слоев мембраны, что подтвердило догадку о том, что это было именно яйцо с мягкой скорлупой. Специалисты также определили возраст находки — около 66 миллионов лет.
Так как яйцо оказалось пустым, то для того, чтобы выяснить, какое существо отложило его, исследователям пришлось сопоставить пропорции тел 259 живых рептилий с размером их яиц, а затем изучить каталог вымерших существ, подходящих по размеру. В результате ученые пришли к выводу, что яйцо отложила древняя морская рептилия — мозазавр.
Отмечается, что это первое ископаемое яйцо, найденное в Антарктиде. Находка ценна еще и тем, что ставит под сомнение господствующий в науке тезис о том, что такие существа, как мозазавр, яйца не откладывали.
Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами
26 октября 2019, 08:00РИА Наука
Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров
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РИА НаукаАнтарктидаВ мире
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