В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского

Инцидент произошел во время рутинной проверки автомобиля сотрудниками дорожно-постовой службы. Водитель неожиданно открыл стрельбу по стражам порядка и скрылся. Один из раненых полицейских скончался.

Преступления с применением огнестрельного оружия являются в Новой Зеландии редкостью. В последний раз полицейский становился жертвой преступника в мае 2009 года в городе Нейпир. Тогда офицер полиции погиб при осаде дома "новозеландского Рэмбо", который подозревался в незаконном хранении наркотиков.