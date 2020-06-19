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В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Неизвестный ранил двух полицейских в новозеландском городе Окленд, один из них скончался, сообщает газета New Zealand Herald. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T05:20
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РИА Новости
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353
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окленд, новая зеландия, в мире

В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского

04:50 19.06.2020 (обновлено: 05:20 19.06.2020)
441
© Flickr / AschafНовая Зеландия
Новая Зеландия
© Flickr / Aschaf
Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Неизвестный ранил двух полицейских в новозеландском городе Окленд, один из них скончался, сообщает газета New Zealand Herald.
Инцидент произошел во время рутинной проверки автомобиля сотрудниками дорожно-постовой службы. Водитель неожиданно открыл стрельбу по стражам порядка и скрылся. Один из раненых полицейских скончался.
Покидая место происшествия, водитель сбил случайного прохожего, который также госпитализирован.
В районе стрельбы установлены периметры безопасности, местным школам рекомендовано не выпускать учеников на улицу.
Преступления с применением огнестрельного оружия являются в Новой Зеландии редкостью. В последний раз полицейский становился жертвой преступника в мае 2009 года в городе Нейпир. Тогда офицер полиции погиб при осаде дома "новозеландского Рэмбо", который подозревался в незаконном хранении наркотиков.
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