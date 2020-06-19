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Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом
Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T04:08
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дональд трамп, сша, в мире

Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом

04:08 19.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда Трампа по поводу "расовой несправедливости", сообщает в пятницу издание Washington Post.
В распоряжении газеты оказалось заявление Тэйлор об увольнении.
"Комментарии и действия президента, касающиеся расовой несправедливости и темнокожих американцев, резко противоречат моим главным ценностям и убеждениям", - цитирует издание текст документа.
Тэйлор была первой темнокожей и самой молодой женщиной на этом посту.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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