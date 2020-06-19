Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом

В распоряжении газеты оказалось заявление Тэйлор об увольнении.

"Комментарии и действия президента, касающиеся расовой несправедливости и темнокожих американцев, резко противоречат моим главным ценностям и убеждениям", - цитирует издание текст документа.

Тэйлор была первой темнокожей и самой молодой женщиной на этом посту.