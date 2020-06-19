Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США по законодательным вопросам афроамериканка Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за "комментариев и действий" президента США Дональда Трампа по поводу "расовой несправедливости", сообщает в пятницу издание Washington Post.
В распоряжении газеты оказалось заявление Тэйлор об увольнении.
"Комментарии и действия президента, касающиеся расовой несправедливости и темнокожих американцев, резко противоречат моим главным ценностям и убеждениям", - цитирует издание текст документа.
Тэйлор была первой темнокожей и самой молодой женщиной на этом посту.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.