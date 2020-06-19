В США расследуют применение самолета ВВС для наблюдения за протестами

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный инспектор ВВС США начал расследование возможных нарушений при использовании разведывательного самолета для наблюдения за протестами в Вашингтоне и Миннеаполисе, сообщает газета New York Times.
Как сообщает издание, запрос на расследование, по всей видимости, поступил от конгрессменов, обеспокоенных действиями Пентагона. По их мнению, использование разведывательных самолетов для наблюдения за протестами могло нарушить гражданские права по большей части мирных демонстрантов, выступающих против произвола полиции в отношении афроамериканцев.
"Вскоре после обсуждения с министром обороны общих проблем министр ВВС начал расследование дела об использовании самолета национальной гвардии RC-26 в качестве поддержки гражданских властей во время недавних акций протеста в некоторых городах США", - заявил пресс-секретарь ВВС США Патрик Райдер.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.