Исследование: 24% россиян считают переоцененным значение диплома

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Значение диплома переоценено, работодателю важнее навыки, считает четверть (24%) россиян, показало исследование портала "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
При этом больше половины респондентов не согласны, что курсы в онлайн-университетах могут заменить высшее образование для многих профессий (58%). В той или иной степени с данным утверждением согласились 42% опрошенных.
Исследование проводилось в июне 2020 года во всех округах РФ среди 2,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков предположил, что у абитуриентов этого года может быть повышенный интерес к медицинским направлениям подготовки, а также отметил традиционный интерес к IT-сфере. Он также отметил, что одной из проблем при трудоустройстве являются завышенные ожидания выпускников по уровню зарплаты.