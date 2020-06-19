Исследование: 24% россиян считают переоцененным значение диплома

При этом больше половины респондентов не согласны, что курсы в онлайн-университетах могут заменить высшее образование для многих профессий (58%). В той или иной степени с данным утверждением согласились 42% опрошенных.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков предположил, что у абитуриентов этого года может быть повышенный интерес к медицинским направлениям подготовки, а также отметил традиционный интерес к IT-сфере. Он также отметил, что одной из проблем при трудоустройстве являются завышенные ожидания выпускников по уровню зарплаты.