Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573159562.html
Исследование: 24% россиян считают переоцененным значение диплома
Значение диплома переоценено, работодателю важнее навыки, считает четверть (24%) россиян, показало исследование портала "Работа.ру", результаты которого имеются РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:44
навигатор абитуриента
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153187/05/1531870508_0:0:5197:2923_1400x0_80_0_0_12c6be4a42026ece7e6ff33b541375ea.jpg
https://na.ria.ru/20200316/1568565902.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153187/05/1531870508_0:0:5197:2923_1400x0_80_0_0_12c6be4a42026ece7e6ff33b541375ea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153187/05/1531870508_0:0:4619:3464_1400x0_80_0_0_b823b87d1aaf55849857dc48ae17207e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153187/05/1531870508_261:0:3725:3464_1400x0_80_0_0_391bbc4c78bad36a806b3448ca99b388.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, россия, общество

Исследование: 24% россиян считают переоцененным значение диплома

03:50 19.06.2020 (обновлено: 08:44 19.06.2020)
353
© Depositphotos / KoldunovДевушка с дипломом
Девушка с дипломом
© Depositphotos / Koldunov
Девушка с дипломом. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Значение диплома переоценено, работодателю важнее навыки, считает четверть (24%) россиян, показало исследование портала "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
При этом больше половины респондентов не согласны, что курсы в онлайн-университетах могут заменить высшее образование для многих профессий (58%). В той или иной степени с данным утверждением согласились 42% опрошенных.
Исследование проводилось в июне 2020 года во всех округах РФ среди 2,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков предположил, что у абитуриентов этого года может быть повышенный интерес к медицинским направлениям подготовки, а также отметил традиционный интерес к IT-сфере. Он также отметил, что одной из проблем при трудоустройстве являются завышенные ожидания выпускников по уровню зарплаты.
Евгения и Александра Тарановы
16 марта, 09:00
Для чего бывает нужен красный диплом: приключения близнецов из Риги
622017
Обсудить 3
Навигатор абитуриентаРоссияОбщество
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Водка
Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме Восемь лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
Ученый объяснил, почему протесты в ФРГ не вызвали новую вспышку COVID-19
Сергей Хрущев
Друг Сергея Хрущева рассказал о его особом взгляде на вещи
Девушка с дипломом
Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
Сыгравший депутата Наливкина актер не будет обжаловать арест
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 47 лесных пожаров
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
В США расследуют применение самолета ВВС для наблюдения за протестами
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Лента новостейМолния