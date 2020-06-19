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Распространение нового коронавируса
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В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число летальных исходов в регионе достигло 32, сообщило правительство региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
приморский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

03:39 19.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра
Медики карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики карантинного центра
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число летальных исходов в регионе достигло 32, сообщило правительство региона.
"Сто три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Приморском крае за минувшие сутки, с нарастающим итогом 3373. Также за последние сутки выздоровело 70 человек. За все время с инфекцией справились 1965 жителей региона. Кроме того, зафиксировано еще два летальных исхода. От коронавируса в крае умерло 32 человека", - говорится в сообщении.
Сейчас в госпиталях находится 53 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии, 593 - в состоянии средней тяжести.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности. Ранее ежедневно в Приморье фиксировалось около 50 новых случаев коронавируса, 12 июня было выявлено 93 заболевших, далее в течение последних дней – около 90-100 новых случаев в день. Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста числа заболевших в регионе в июне посещение религиозных учреждений, где среди прихожан наблюдаются очаги распространения инфекции, а также мест отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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