В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом

"Сто три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Приморском крае за минувшие сутки, с нарастающим итогом 3373. Также за последние сутки выздоровело 70 человек. За все время с инфекцией справились 1965 жителей региона. Кроме того, зафиксировано еще два летальных исхода. От коронавируса в крае умерло 32 человека", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля введен масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. Власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности. Ранее ежедневно в Приморье фиксировалось около 50 новых случаев коронавируса, 12 июня было выявлено 93 заболевших, далее в течение последних дней – около 90-100 новых случаев в день. Роспотребнадзор назвал в числе причин значительного прироста числа заболевших в регионе в июне посещение религиозных учреждений, где среди прихожан наблюдаются очаги распространения инфекции, а также мест отдыха.