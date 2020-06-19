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В заксобрании Приморья заступились за арестованного "депутата Наливкина"
Депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР) вступился за арестованного актера, играющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии шуточных... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:36
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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приморский край, происшествия

В заксобрании Приморья заступились за арестованного "депутата Наливкина"

02:36 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР) вступился за арестованного актера, играющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии шуточных видеороликов в интернете, и предложил ему юридическую и депутатскую помощь.
Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции находят коробки с банкнотами. По сюжету постановочного ролика, силовики задерживают псевдополицейского, у которого дома находят многочисленные коробки с 5-тысячными купюрами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска.
В четверг автор видеопроекта Barakuda Андрей Клочков сообщил РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Наливкина, за нецензурную брань. По данным суда, вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Клочков отмечал, что в рамках проверки последнего видеоролика проекта полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.
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"Я готов оказать юридическую и депутатскую поддержку коллективу проекта @barakuda_usk и лично актеру, который в эти минуты из вымышленного депутата превращается в реального народного героя", - написал Новиков на своей странице в Facebook.

По его словам, проект в острой, иногда жесткой сатире, обращал внимание на недостатки благоустройства, плохие дороги, недосмотр властей за ЖКХ и коррупцию.
"Мне непонятно, почему вымышленный персонаж, который борется с тем, что мешает нам в реальной жизни, впал в такую немилость у полиции… Коррупция в органах правопорядка есть, и гораздо эффективнее это признать и бороться с ней, чем затыкать рот тем, кто о ней говорит или шутит", - отметил Новиков.
Наливкин, борющийся "за добро и справедливость", стал народным мемом и обращает внимание на темы, волнующие людей. Например, он "оборудовал" специальными тепловыми приборами автобусные остановки, ставил на площади деревянные туалеты и так далее. В сюжете, который заинтересовал полицию, вымышленный персонаж "раскрыл коррупционера".
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