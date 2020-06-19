В заксобрании Приморья заступились за арестованного "депутата Наливкина"

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Депутат заксобрания Депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР) вступился за арестованного актера, играющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии шуточных видеороликов в интернете, и предложил ему юридическую и депутатскую помощь.

Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции находят коробки с банкнотами. По сюжету постановочного ролика, силовики задерживают псевдополицейского, у которого дома находят многочисленные коробки с 5-тысячными купюрами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска.

В четверг автор видеопроекта Barakuda Андрей Клочков сообщил РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Наливкина, за нецензурную брань. По данным суда, вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Клочков отмечал, что в рамках проверки последнего видеоролика проекта полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.

"Я готов оказать юридическую и депутатскую поддержку коллективу проекта @barakuda_usk и лично актеру, который в эти минуты из вымышленного депутата превращается в реального народного героя", - написал Новиков на своей странице в Facebook.

По его словам, проект в острой, иногда жесткой сатире, обращал внимание на недостатки благоустройства, плохие дороги, недосмотр властей за ЖКХ и коррупцию.

"Мне непонятно, почему вымышленный персонаж, который борется с тем, что мешает нам в реальной жизни, впал в такую немилость у полиции… Коррупция в органах правопорядка есть, и гораздо эффективнее это признать и бороться с ней, чем затыкать рот тем, кто о ней говорит или шутит", - отметил Новиков.