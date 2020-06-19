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В ГД прокомментировали слова Путина о саммите "ядерной пятерки"
Первый зампред комитет Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) прокомментировал статью президента РФ Владимир Путина о Второй мировой войне, в том РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:55
россия
дмитрий новиков
совет безопасности оон
владимир путин
оон
в мире
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россия, дмитрий новиков, совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире

В ГД прокомментировали слова Путина о саммите "ядерной пятерки"

00:55 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первый зампред комитет Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) прокомментировал статью президента РФ Владимир Путина о Второй мировой войне, в том числе отметив важность проведения саммита "ядерной пятёрки" СБ ООН и подчеркнув, что лучше, когда "говорят политики и государственные деятели", нежели "орудия убийства".
В статье Путина говорится, что саммит "ядерной пятерки" СБ ООН был бы полезен для обсуждения многих важнейших мировых вопросов, и что другие страны поддержали инициативу Москвы о такой встрече. Путин уверен, что такая встреча поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.

"Всегда лучше, когда говорят политики и государственные деятели, нежели "говорят" орудия убийства, уничтожения друг друга в ходе военных действий. Поэтому очень важно сегодня на фоне "расползания" прежней системы международной безопасности создавать новую систему, а этого не добиться, не достичь без активизации переговорного процесса у тех, кто составляет сегодня главных игроков на международной арене, тех, кто является сегодня лидерами экономическими, общественными, "лидерами мнений", так сказать, законодателями того или иного политического курса. Конечно, диалог просто необходим", - сказал Новиков РИА Новости.

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Он отметил важность того, что Российская Федерация проявляет инициативу по поиску выхода из сложной международной ситуации, в которой сегодня оказался мир.

"И надо сказать, что эта политика Вашингтона в последние годы, которая связана с выходом из целого ряда международных договоров, она создаёт крайне сложную, тревожную обстановку. Вопросы ядерного сдерживания сегодня поставлены под сомнение, следовательно мир становится менее безопасным, угрозы новых конфликтов с использованием современных видов вооружений обостряются", - подчеркнул Новиков.

Он отметил, что нужно "принимать меры", чтобы эти потенциальные угрозы не стали реальностью и использовать все дипломатические механизмы, все "переговорные рычаги", чтобы заблаговременно "поставить преграду" такого рода сценариям, поэтому идея саммита может быть только поддержана.
В статье Путин также выражает мнение, что призывы отменить право вето в СБ ООН и лишить постоянных членов особых возможностей являются безответственными.
"Ясно, что конструкция ООН должна сохраняться в целом в том виде, в котором она существует, и идея сохранения права вето для членов Совета Безопасности также абсолютно правильная. Практика показала, что благодаря этому праву вето как раз удалось сбалансировать международную обстановку таким образом, что наиболее серьезные интересы учитываются и невозможно навязать одной из мировой держав волю всему остальному миру. Так что, что касается права вето в оценке президента Российской Федерации, здесь, конечно, нужно согласиться", - отметил Новиков.
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Он подчеркнул, что конструкция ООН выполняет очень важную функцию, нет никакой другой международной площадки, которая бы могла заменить ООН. ООН сыграла "очень конструктивную" роль в выстраивании всей системы международных отношений во второй половине прошлого века и продолжает играть важную политичную роль сегодня.
В статье Путин также призвал все страны открыть доступ к ранее неизвестным документам о войне и предвоенном периоде.
"Я сам историк по образованию, я могу сказать, что расширение доступа историков к архивам всегда помогает работать профессионалам, специалистам, а как политик могу сказать, что убеждён, что доступ к архивным материалам отнюдь не осложнит задачи борьбы тех, кто сегодня выступает против фальсификации истории, за которыми скрывается попытка очернить роль Советского Союза", - отметил Новиков.
Он выразил уверенность, что в архивных материалах невозможно найти "ничего такого", что бы дискредитировало позицию СССР, поскольку эта позиция была "очень хорошо выверена" и руководствовалась строго национальными интересами, "а никак не соображениями захватнической политики".
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РоссияДмитрий НовиковСовет Безопасности ООНВладимир ПутинООНВ мире
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