В ГД прокомментировали слова Путина о саммите "ядерной пятерки"

"Всегда лучше, когда говорят политики и государственные деятели, нежели "говорят" орудия убийства, уничтожения друг друга в ходе военных действий. Поэтому очень важно сегодня на фоне "расползания" прежней системы международной безопасности создавать новую систему, а этого не добиться, не достичь без активизации переговорного процесса у тех, кто составляет сегодня главных игроков на международной арене, тех, кто является сегодня лидерами экономическими, общественными, "лидерами мнений", так сказать, законодателями того или иного политического курса. Конечно, диалог просто необходим", - сказал Новиков РИА Новости.