Участники рынка не получат преимуществ при предустановке российского ПО

По заявлению ФАС, окончательный текст проекта сформирован в феврале 2020 года. При этом с самого начала участники рынка поддержали предложения ФАС о выборе из трех типов предустановки: предустановка на жесткий диск, окно выбора или предоставление иконок с последующей предустановкой на жесткий диск. Выбор того или иного типа производитель будет делать исходя из особенностей модели, отмечает ФАС.