Зариф заявил о возможном приемлемом решении в ответ на требования МАГАТЭ

Он отметил, что Ирану нечего скрывать, и в стране за последние пять лет состоялось больше проверок, чем за всю историю МАГАТЭ.

Ранее Зариф заявлял, что исламская республика постоянно работает с большой транспарентностью с МАГАТЭ. ИРИ по-прежнему полностью ведет сотрудничество с агентством по всем сферам, по которым у него есть полномочия, но Тегеран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД.