Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573156807.html
Зариф заявил о возможном приемлемом решении в ответ на требования МАГАТЭ
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о возможном "приемлемом решении" в ответ на требование МАГАТЭ о допуске к двум ядерным объектам. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T00:04
мохаммад джавад зариф
магатэ
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572999313_0:108:3072:1836_1400x0_80_0_0_6f2d579e468c3d90c3612631d6dde05c.jpg
https://ria.ru/20200616/1573001644.html
https://ria.ru/20200615/1572940441.html
2
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572999313_0:108:3072:1836_1400x0_80_0_0_6f2d579e468c3d90c3612631d6dde05c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572999313_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_11f70c5475fc4354d2e7e644e32b3a56.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572999313_529:0:2577:2048_1400x0_80_0_0_4fad90ab6a9232607a4b22bbbd525147.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мохаммад джавад зариф, магатэ, иран, в мире

Зариф заявил о возможном приемлемом решении в ответ на требования МАГАТЭ

00:04 19.06.2020
354
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о возможном "приемлемом решении" в ответ на требование МАГАТЭ о допуске к двум ядерным объектам.
Выступая перед советом управляющих МАГАТЭ в понедельник, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов организации.
"Приемлемое решение возможно, но резолюция уничтожит его", - написал Зариф в Twitter.
Ранее Франция, Великобритания и Германия (европейские страны в "шестерке") представили в совет управляющих МАГАТЭ проект резолюции, призывающей Иран к полномасштабному сотрудничеству с агентством.
"Совет управляющих не должен позволять врагам СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) угрожать высшим интересам Ирана. Евротройка не должна быть участником процесса после невыполнения своих обязанностей по СВПД", - добавил Зариф.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
16 июня, 14:07
Иран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД
Он отметил, что Ирану нечего скрывать, и в стране за последние пять лет состоялось больше проверок, чем за всю историю МАГАТЭ.
Ранее Зариф заявлял, что исламская республика постоянно работает с большой транспарентностью с МАГАТЭ. ИРИ по-прежнему полностью ведет сотрудничество с агентством по всем сферам, по которым у него есть полномочия, но Тегеран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
15 июня, 12:34
В МАГАТЭ рассказали о наблюдении за ядерной программой КНДР
700000
Обсудить 2
Мохаммад Джавад ЗарифМАГАТЭИранВ мире
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Машина скорой помощи
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Главы МИД Франции, Германии и Британии обсудят иранский атом
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Александр Рар
Немецкий политолог назвал статью Путина протянутой рукой Западу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
13:29В крупном лагере беженцев в Кении обнаружили десять случаев коронавируса
13:29Информационный центр ЦИК по голосованию по поправкам заработает 25 июня
Лента новостейМолния