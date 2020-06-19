Зариф заявил о возможном приемлемом решении в ответ на требования МАГАТЭ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о возможном "приемлемом решении" в ответ на требование МАГАТЭ о допуске к двум ядерным объектам.
Выступая перед советом управляющих МАГАТЭ в понедельник, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов организации.
"Приемлемое решение возможно, но резолюция уничтожит его", - написал Зариф в Twitter.
Ранее Франция, Великобритания и Германия (европейские страны в "шестерке") представили в совет управляющих МАГАТЭ проект резолюции, призывающей Иран к полномасштабному сотрудничеству с агентством.
"Совет управляющих не должен позволять врагам СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) угрожать высшим интересам Ирана. Евротройка не должна быть участником процесса после невыполнения своих обязанностей по СВПД", - добавил Зариф.
Он отметил, что Ирану нечего скрывать, и в стране за последние пять лет состоялось больше проверок, чем за всю историю МАГАТЭ.
Ранее Зариф заявлял, что исламская республика постоянно работает с большой транспарентностью с МАГАТЭ. ИРИ по-прежнему полностью ведет сотрудничество с агентством по всем сферам, по которым у него есть полномочия, но Тегеран не позволит превратить МАГАТЭ в инструмент для уничтожения СВПД.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.