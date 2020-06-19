О героях акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в ГИМ

МОСКВА, 19 июн, - РИА Новости. Фотоистории о врачах периода пандемии из фотоархива МИА "Россия сегодня", а также портреты и истории медиков и волонтеров, участников всенародной акции "Пожалуйста, дышите!", покажут на площадке Государственного исторического музея в Москве.

Они станут частью выставочного проекта музея, посвященного подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Выставка представит материалы из фондов ГИМ, медицинских музеев и частных собраний, большинство из которых экспонируется впервые.

Проект стартует 19 июня в здании Исторического музея на Красной площади. Экспозиционную часть с историями акции "Пожалуйста, дышите!", а также фото- и видеомозаику из портретов героев акции можно будет увидеть там же в начале августа.

На церемонии открытия директор Исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН отметил: "Задача всего общества - поддержать наших врачей и словом, и делом. Мы рады, что частью нашего проекта станут герои акции "Пожалуйста, дышите!", инициированной МИА "Россия сегодня" в поддержку медиков и волонтеров, стоящих на страже нашего здоровья сейчас, в период борьбы с коронавирусом. Мы надеемся, что гражданская сознательность и усилия медиков позволят в ближайшее время побороть эпидемию, а значит, вернут общество к привычной жизни".

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В конце мая МИА "Россия сегодня" запустило онлайн-акцию " Пожалуйста, дышите! ", в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru. Те, кто хочет рассказать свои истории, могут заполнить форму на портале

Акция - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации , ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф . Генеральным партнером акции стала ВГТРК