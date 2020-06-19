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Спасатели рекомендуют: как быть, если потерялся в лесу
Лето — время прогулок по лесу. В попытках собрать как можно больше грибов и ягод люди часто уходят глубоко в чащу и теряют ориентиры, тогда помочь им могут... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
хорошие новости

Спасатели рекомендуют: как быть, если потерялся в лесу

08:00 19.06.2020 (обновлено: 11:41 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоГорожане собирают ягоды земляники в лесу
Горожане собирают ягоды земляники в лесу
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Лето — время прогулок по лесу. В попытках собрать как можно больше грибов и ягод люди часто уходят глубоко в чащу и теряют ориентиры, тогда помочь им могут специальные знания и навыки. Спасатели Хакасии рассказали, что делать, если заблудился в лесу.
Самое важное в такой ситуации сохранять спокойствие и постараться вспомнить знакомый путь и ориентиры: железная дорогая, река, трасса или строения. Спасатели рекомендуют перед походом в лес не забывать брать телефон, позвать помощь можно по телефону 112. Необходимо выйти на открытую площадку, четко объяснить свой маршрут, назвать ориентиры местности и ждать.
"Если нет средств связи, то начинайте действовать. Прислушайтесь, возможно, услышите голоса людей, звуки работающего двигателя, шум реки. Оценив силы и возможности, попробуйте залезть на самое высокое дерево. С высоты можно увидеть антенны, вышки электропередач. При отсутствии ориентиров лучше идти к реке (ручью, который приведет к реке) и двигаться вниз по течению", — советуют спасатели.
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Для того чтобы двигаться в выбранном направлении и не блуждать кругами, нужно определить ориентиры через каждые 100-150 метров. Стоит прихватить длинную палку, чтобы помочь себе, если провалитесь в болото.
"Опасность могут составлять болота и трясины. Если вы провалились, не барахтайтесь, выбирайтесь медленно, опираясь на палку. Старайтесь идти горизонтально, пытайтесь ухватиться за камыш, траву, подтягиваясь к безопасному месту", — говорится на сайте.
Если потерялся близкий человек, следует срочно вызвать спасателей и не отправляться на поиски одному. Можно использовать сигнал автомобиля или кричать, но делать это нужно долго, так как потерявшийся может находиться далеко и ему понадобится время, чтобы дойти до вас.
6961015
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