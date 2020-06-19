Спасатели рекомендуют: как быть, если потерялся в лесу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Лето — время прогулок по лесу. В попытках собрать как можно больше грибов и ягод люди часто уходят глубоко в чащу и теряют ориентиры, тогда помочь им могут специальные знания и навыки. Спасатели Хакасии рассказали , что делать, если заблудился в лесу. Лето — время прогулок по лесу. В попытках собрать как можно больше грибов и ягод люди часто уходят глубоко в чащу и теряют ориентиры, тогда помочь им могут специальные знания и навыки. Спасатели Хакасии, что делать, если заблудился в лесу.

Самое важное в такой ситуации сохранять спокойствие и постараться вспомнить знакомый путь и ориентиры: железная дорогая, река, трасса или строения. Спасатели рекомендуют перед походом в лес не забывать брать телефон, позвать помощь можно по телефону 112. Необходимо выйти на открытую площадку, четко объяснить свой маршрут, назвать ориентиры местности и ждать.

"Если нет средств связи, то начинайте действовать. Прислушайтесь, возможно, услышите голоса людей, звуки работающего двигателя, шум реки. Оценив силы и возможности, попробуйте залезть на самое высокое дерево. С высоты можно увидеть антенны, вышки электропередач. При отсутствии ориентиров лучше идти к реке (ручью, который приведет к реке) и двигаться вниз по течению", — советуют спасатели.

Для того чтобы двигаться в выбранном направлении и не блуждать кругами, нужно определить ориентиры через каждые 100-150 метров. Стоит прихватить длинную палку, чтобы помочь себе, если провалитесь в болото.

"Опасность могут составлять болота и трясины. Если вы провалились, не барахтайтесь, выбирайтесь медленно, опираясь на палку. Старайтесь идти горизонтально, пытайтесь ухватиться за камыш, траву, подтягиваясь к безопасному месту", — говорится на сайте.