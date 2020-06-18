"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека

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В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова.