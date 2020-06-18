https://ria.ru/20200618/1573153939.html
"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова.
2020-06-18T21:36
2020-06-18T21:36
москва
стрельба
видео
происшествия
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москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрельбу, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев. "Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — уточнил собеседник агентства.
2020-06-18T21:36
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, москва, стрельба, видео, происшествия
"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова.
2020-06-18T21:36
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"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова.