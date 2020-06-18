Путин рассказал о "жестких разговорах" с коллегами

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин признался, что в своем рабочем кабинете иногда ведет жесткие разговоры с коллегами, и его не волнует энергетика помещений в Кремле.

"У нас бывают и жесткие разговоры", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос о том, что происходит в его кабинете.

На вопрос журналиста, какая в Кремле энергетика, глава государства ответил, что этим вопросом он не задавался.

"Вы знаете, я даже не думаю об этом", — сказал президент.