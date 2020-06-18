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Путин рассказал о "жестких разговорах" с коллегами
Президент России Владимир Путин признался, что в своем рабочем кабинете иногда ведет жесткие разговоры с коллегами, и его не волнует энергетика помещений в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T23:41
россия
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200618/1573153428.html
Сняли очередное ходячее интервью и давай каждую строчку в заголовки новостей сувать. Надоело уже это всё. В каждом выпуске СЕНСАЦИОННЫЕ заявления и ТОЛЬКО для их телеканала лично от Путина по секрету и первый раз в истории вселенной. Надоело это уже...
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россия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, политика

Путин рассказал о "жестких разговорах" с коллегами

21:11 18.06.2020 (обновлено: 23:41 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что в своем рабочем кабинете иногда ведет жесткие разговоры с коллегами, и его не волнует энергетика помещений в Кремле.
"У нас бывают и жесткие разговоры", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на вопрос о том, что происходит в его кабинете.
На вопрос журналиста, какая в Кремле энергетика, глава государства ответил, что этим вопросом он не задавался.
"Вы знаете, я даже не думаю об этом", — сказал президент.
Полная версия эксклюзивного интервью выйдет в воскресенье, 21 июня, на телеканале "Россия 1" в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль.Путин" в 22.00.
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РоссияВладимир ПутинПолитика
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Сняли очередное ходячее интервью и давай каждую строчку в заголовки новостей сувать. Надоело уже это всё. В каждом выпуске СЕНСАЦИОННЫЕ заявления и ТОЛЬКО для их телеканала лично от Путина по секрету и первый раз в истории вселенной. Надоело это уже...
18 июня, 22:23
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