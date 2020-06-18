https://ria.ru/20200618/1573153468.html
Путин рассказал о "жестких разговорах" с коллегами
Президент России Владимир Путин признался, что в своем рабочем кабинете иногда ведет жесткие разговоры с коллегами, и его не волнует энергетика помещений в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T21:11
2020-06-18T23:41
россия
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200618/1573153428.html
True Story
Сняли очередное ходячее интервью и давай каждую строчку в заголовки новостей сувать. Надоело уже это всё. В каждом выпуске СЕНСАЦИОННЫЕ заявления и ТОЛЬКО для их телеканала лично от Путина по секрету и первый раз в истории вселенной. Надоело это уже...
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4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика