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В поселке во Владимирской области отменят карантин по коронавирусу
Власти Владимирской области со вторника отменяют с пятницы карантин в поселке Мезиновский, введенный с 8 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:08
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В поселке во Владимирской области отменят карантин по коронавирусу

18:08 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Власти Владимирской области со вторника отменяют с пятницы карантин в поселке Мезиновский, введенный с 8 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщает обладминистрация.
Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.
"На основании анализа эпидемиологической ситуации и исходя из устойчивого снижения роста заболеваемости на территории муниципального образования, с 19 июня в посёлке Мезиновский Гусь-Хрустального района отменяется комплекс ограничительных мероприятий (карантин) и иных мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В посёлке Золотково Гусь-Хрустального района карантин продолжает действовать.
Во Владимирской области зарегистрировано 3739 случаев заражения коронавирусом, в Гусь-Хрустальном районе - 599.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГусь-ХрустальныйВладимирская областьОбщество
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