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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 40
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших достигло 40 человек, сообщил в четверг первый замминистра... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:46
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коронавирусы
здоровье - общество
игорь шувалов
саратовская область
общество
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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 40

17:46 18.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших достигло 40 человек, сообщил в четверг первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтвержден 5101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 2396 человек. К 16 июня в области скончались 39 человек с COVID-19.
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"На сегодняшний день у нас зарегистрирован еще один случай, связанный с новой коронавирусной инфекцией. Это женщина 55 лет, которая лечилась в одном из учреждений региона, получала всю необходимую помощь, находилась в отделении реанимации. К сожалению, с учетом двустороннего массивного поражения легких справиться с заболеванием не удалось", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, среди которых ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда.
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По словам замминистра, в настоящее время 1109 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении, из них у 972 диагностирована пневмония, включая 128 пациентов на кислородной поддержке и 56 на аппаратах искусственной вентиляции легких, из которых 33 - на инвазивной ИВЛ. Шувалов добавил, что еще 1291 пациент проходит лечение от коронавируса амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИгорь ШуваловСаратовская областьОбщество
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