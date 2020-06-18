В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 40

САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших достигло 40 человек, сообщил в четверг первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтвержден 5101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 2396 человек. К 16 июня в области скончались 39 человек с COVID-19.

"На сегодняшний день у нас зарегистрирован еще один случай, связанный с новой коронавирусной инфекцией. Это женщина 55 лет, которая лечилась в одном из учреждений региона, получала всю необходимую помощь, находилась в отделении реанимации. К сожалению, с учетом двустороннего массивного поражения легких справиться с заболеванием не удалось", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, среди которых ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда.

По словам замминистра, в настоящее время 1109 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении, из них у 972 диагностирована пневмония, включая 128 пациентов на кислородной поддержке и 56 на аппаратах искусственной вентиляции легких, из которых 33 - на инвазивной ИВЛ. Шувалов добавил, что еще 1291 пациент проходит лечение от коронавируса амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.