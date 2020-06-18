https://ria.ru/20200618/1573144260.html
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 40
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших достигло 40 человек, сообщил в четверг первый замминистра... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:46
2020-06-18T17:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
игорь шувалов
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_4c664b216e7f352af83e755c5bd4f184.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_48d0b7c3043bc17019b1e4e53a1e8e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, игорь шувалов, саратовская область, общество
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией
скончался в Саратовской области, общее число умерших достигло 40 человек, сообщил в четверг первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтвержден 5101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 2396 человек. К 16 июня в области скончались 39 человек с COVID-19.
"На сегодняшний день у нас зарегистрирован еще один случай, связанный с новой коронавирусной инфекцией. Это женщина 55 лет, которая лечилась в одном из учреждений региона, получала всю необходимую помощь, находилась в отделении реанимации. К сожалению, с учетом двустороннего массивного поражения легких справиться с заболеванием не удалось", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что у пациентки имелся ряд сопутствующих заболеваний, среди которых ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда.
По словам замминистра, в настоящее время 1109 пациентов с COVID-19 находятся на стационарном лечении, из них у 972 диагностирована пневмония, включая 128 пациентов на кислородной поддержке и 56 на аппаратах искусственной вентиляции легких, из которых 33 - на инвазивной ИВЛ. Шувалов добавил, что еще 1291 пациент проходит лечение от коронавируса амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.