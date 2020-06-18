https://ria.ru/20200618/1573136227.html
Тверские власти укрепят техбазу подразделений областной ГИМС
Власти Тверской области, на территории которой насчитываются около 900 рек и более 1700 озер, намерены укрепить техническую базу подразделений главной инспекции РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:28
2020-06-18T16:28
тверская область
игорь руденя
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 18 июн - РИА Новости.
Власти Тверской области
, на территории которой насчитываются около 900 рек и более 1700 озер, намерены укрепить техническую базу подразделений главной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС
, сообщает пресс-служба областного правительства.
Вопросы, связанные с техническим дооснащением подразделений ГИМС, обсуждались на совещании, которое провел губернатор области Игорь Руденя
.
"ГИМС выполняет очень ответственную функцию, особенно для нашего региона, где есть множество водных объектов. "Большая" вода – это преимущество, но и сложная задача по обеспечению безопасности жителей и гостей Верхневолжья. Наша задача создать чёткое взаимодействие между МЧС, УМВД, правительством Тверской области, главами муниципальных образований в целях профилактики и недопущения происшествий на водных объектах", - сказал на совещании глава региона
По данным пресс-службы, для подразделений ГИМС Тверской области планируется закупить спасательные жилеты, катера, надувные лодки, лодочные моторы и другое необходимое оборудование, позволяющее усилить проведение патрулирования на водных объектах региона.
Сотрудники ГИМС проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений при эксплуатации маломерных судов. Инспекторы проверяют у владельцев наличие удостоверения на право управления маломерным судном, спасательных жилетов на борту, пройденный техосмотр, проводят разъяснительные беседы с населением о соблюдении правил безопасного поведения на водных объектах. Профилактические беседы также проводятся с отдыхающими на берегу водоёмов, включая детей.