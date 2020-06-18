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Тверская область
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Тверские власти укрепят техбазу подразделений областной ГИМС
Власти Тверской области, на территории которой насчитываются около 900 рек и более 1700 озер, намерены укрепить техническую базу подразделений главной инспекции РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:28
тверская область
игорь руденя
тверская область
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353
60
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60
игорь руденя, тверская область

Тверские власти укрепят техбазу подразделений областной ГИМС

16:28 18.06.2020
26
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛодка ГИМС МЧС России
Лодка ГИМС МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 18 июн - РИА Новости. Власти Тверской области, на территории которой насчитываются около 900 рек и более 1700 озер, намерены укрепить техническую базу подразделений главной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС, сообщает пресс-служба областного правительства.
Вопросы, связанные с техническим дооснащением подразделений ГИМС, обсуждались на совещании, которое провел губернатор области Игорь Руденя.
"ГИМС выполняет очень ответственную функцию, особенно для нашего региона, где есть множество водных объектов. "Большая" вода – это преимущество, но и сложная задача по обеспечению безопасности жителей и гостей Верхневолжья. Наша задача создать чёткое взаимодействие между МЧС, УМВД, правительством Тверской области, главами муниципальных образований в целях профилактики и недопущения происшествий на водных объектах", - сказал на совещании глава региона
По данным пресс-службы, для подразделений ГИМС Тверской области планируется закупить спасательные жилеты, катера, надувные лодки, лодочные моторы и другое необходимое оборудование, позволяющее усилить проведение патрулирования на водных объектах региона.
Работы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения в Твери
25 мая, 20:29Тверская область
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Сотрудники ГИМС проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений при эксплуатации маломерных судов. Инспекторы проверяют у владельцев наличие удостоверения на право управления маломерным судном, спасательных жилетов на борту, пройденный техосмотр, проводят разъяснительные беседы с населением о соблюдении правил безопасного поведения на водных объектах. Профилактические беседы также проводятся с отдыхающими на берегу водоёмов, включая детей.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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