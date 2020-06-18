Тверские власти укрепят техбазу подразделений областной ГИМС

"ГИМС выполняет очень ответственную функцию, особенно для нашего региона, где есть множество водных объектов. "Большая" вода – это преимущество, но и сложная задача по обеспечению безопасности жителей и гостей Верхневолжья. Наша задача создать чёткое взаимодействие между МЧС, УМВД, правительством Тверской области, главами муниципальных образований в целях профилактики и недопущения происшествий на водных объектах", - сказал на совещании глава региона