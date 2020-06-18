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Источник рассказал, зачем США обвиняют Россию во вмешательстве в Ливии
США, голословно обвиняя Россию во вмешательстве в дела Ливии на стороне командующего ЛНА Халифы Хафтара, хотят отвлечь внимание от своей неприглядной роли в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:27
халифа хафтар
ливия
сша
в мире
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РИА Новости
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60
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халифа хафтар, ливия, сша, в мире

Источник рассказал, зачем США обвиняют Россию во вмешательстве в Ливии

16:27 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛивия. Город Триполи
Ливия. Город Триполи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ливия. Город Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США, голословно обвиняя Россию во вмешательстве в дела Ливии на стороне командующего ЛНА Халифы Хафтара, хотят отвлечь внимание от своей неприглядной роли в этом конфликте, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"В последнее время со стороны высокопоставленных американских представителей нередко раздаются обвинения в адрес России в деструктивном вмешательстве во внутриливийский конфликт на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Никаких доказательств при этом не приводится", - сказал он.
"Очевидно, что, прибегая к тактике голословных нападок в наш адрес, США стремятся отвлечь внимание международного сообщества от своей безответственной политики в отношении Ливии и, в частности, собственной неприглядной роли в ливийском конфликте", - отметил собеседник агентства.
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Вчера, 16:10
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3912021
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Халифа ХафтарЛивияСШАВ мире
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