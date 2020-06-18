Источник рассказал, зачем США обвиняют Россию во вмешательстве в Ливии

"В последнее время со стороны высокопоставленных американских представителей нередко раздаются обвинения в адрес России в деструктивном вмешательстве во внутриливийский конфликт на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Никаких доказательств при этом не приводится", - сказал он.