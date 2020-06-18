Источник рассказал, зачем США обвиняют Россию во вмешательстве в Ливии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США, голословно обвиняя Россию во вмешательстве в дела Ливии на стороне командующего ЛНА Халифы Хафтара, хотят отвлечь внимание от своей неприглядной роли в этом конфликте, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"В последнее время со стороны высокопоставленных американских представителей нередко раздаются обвинения в адрес России в деструктивном вмешательстве во внутриливийский конфликт на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Никаких доказательств при этом не приводится", - сказал он.
"Очевидно, что, прибегая к тактике голословных нападок в наш адрес, США стремятся отвлечь внимание международного сообщества от своей безответственной политики в отношении Ливии и, в частности, собственной неприглядной роли в ливийском конфликте", - отметил собеседник агентства.