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В Севастополе провели редкую операцию по спасению новорожденного ребенка
Севастопольские врачи провели редкую операцию ребенку, который родился со сложным диагнозом — диафрагмальной грыжей и дыхательной недостаточностью, сообщил... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:53
севастополь
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севастополь, общество

В Севастополе провели редкую операцию по спасению новорожденного ребенка

15:53 18.06.2020
435
CC0 / skeeze / Операция
Операция
CC0 / skeeze /
Операция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Севастопольские врачи провели редкую операцию ребенку, который родился со сложным диагнозом — диафрагмальной грыжей и дыхательной недостаточностью, сообщил заведующий детским хирургическим отделением городской больницы № 5 Василий Игнатьев.
"Мы прооперировали ребенка на следующий день после рождения. В грудной полости у него были правая почка, левая доля печени, практически весь кишечник, часть желудка. Это все сжимало правое легкое, и давило на левое. Мы провели торакоскопию: через проколы грудной клетки погрузили содержимое грудной полости вниз и устранили дефект в диафрагме", - приводит слова Игнатьева пресс-служба городского правительства.
Во время операции в отделении эксимерлазерной хирургии центра микрохирургии глаза
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Некоторое время после операции ребенок находился в реанимации. У него восстановилось дыхание, зажила диафрагма. Затем маленького пациента сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.
"Пациент идет на поправку, переведен из реанимации в неонатологию, и медики делают все необходимое, чтобы в дальнейшем у ребенка все было хорошо. Легкое расправилось, выполняет свою функцию. За последние 10 лет операции пациентам с этой патологией проводились только шесть раз", — подчеркнул хирург.
По данным пресс-службы, смертность детей с таким диагнозом в мире составляет от 35 до 70%. На территории Крыма подобные операции делают только специалисты севастопольской 5-й городской больницы.
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