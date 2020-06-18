Диписточник: США проводят курс на подрыв влияния России в арабском мире

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США проводят целенаправленный курс на подрыв роли и влияния России в арабском мире, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Со своей стороны Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования ливийского конфликта, строгое соблюдение принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике", - сказал источник.
Он добавил, что Москва поддерживает конструктивный диалог со всеми участниками конфликта и исходит из того, что военного решения у проблемы нет, и с учетом этого повторяющиеся обвинения из Вашингтона в адрес РФ в разжигании ливийского кризиса "выглядят абсолютно необоснованно".
На днях очередным провокационным заявлением на эту тему "отметился" помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, договорившийся до того, что вмешательство Москвы в ливийские дела якобы привело к турецкой интервенции, напомнил собеседник агентства. В данной связи он напомнил, что еще 10 декабря 2019 года в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил предложение о запуске механизма российско – американских консультаций по всему спектру вопросов содействия инклюзивному межливийскому политическому урегулированию.
"Реакция на эту инициативу так и не поступила, что свидетельствует о незаинтересованности США в налаживании конструктивного взаимодействия в интересах скорейшего урегулирования кризиса в Ливии и в более широком плане - о целенаправленном курсе на подрыв роли и влияния России в арабском мире", - указал он.
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