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Диписточник: США проводят курс на подрыв влияния России в арабском мире
США проводят целенаправленный курс на подрыв роли и влияния России в арабском мире, заявил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:23
майк помпео
ближний восток
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сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
майк помпео, ближний восток, сергей лавров, сша, в мире

Диписточник: США проводят курс на подрыв влияния России в арабском мире

15:33 18.06.2020 (обновлено: 16:23 18.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США проводят целенаправленный курс на подрыв роли и влияния России в арабском мире, заявил РИА Новости дипломатический источник.
"Со своей стороны Россия последовательно выступает за безальтернативность политического урегулирования ливийского конфликта, строгое соблюдение принятых международным сообществом решений по ливийской проблематике", - сказал источник.
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Он добавил, что Москва поддерживает конструктивный диалог со всеми участниками конфликта и исходит из того, что военного решения у проблемы нет, и с учетом этого повторяющиеся обвинения из Вашингтона в адрес РФ в разжигании ливийского кризиса "выглядят абсолютно необоснованно".
На днях очередным провокационным заявлением на эту тему "отметился" помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, договорившийся до того, что вмешательство Москвы в ливийские дела якобы привело к турецкой интервенции, напомнил собеседник агентства. В данной связи он напомнил, что еще 10 декабря 2019 года в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил предложение о запуске механизма российско – американских консультаций по всему спектру вопросов содействия инклюзивному межливийскому политическому урегулированию.
"Реакция на эту инициативу так и не поступила, что свидетельствует о незаинтересованности США в налаживании конструктивного взаимодействия в интересах скорейшего урегулирования кризиса в Ливии и в более широком плане - о целенаправленном курсе на подрыв роли и влияния России в арабском мире", - указал он.
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6 декабря 2019, 17:35
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Майк ПомпеоБлижний ВостокСергей ЛавровСШАВ мире
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