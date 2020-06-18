Онлайн-конференция директора ГИМ Алексея Левыкина

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Министерство культуры РФ детально проработало совместно с руководителями музеев, театров и библиотек сроки постепенного снятия ограничительных мер, введенных в связи с режимом самоизоляции. Как будет построена работа? Каковы варианты экскурсий?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Министерство культуры РФ детально проработало совместно с руководителями музеев, театров и библиотек сроки постепенного снятия ограничительных мер, введенных в связи с режимом самоизоляции. Как будет построена работа? Каковы варианты экскурсий?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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