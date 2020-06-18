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Онлайн-конференция директора ГИМ Алексея Левыкина
25 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Государственного исторического музея Алексея ЛЕВЫКИНА в преддверии запланированного на 1 июля открытия учреждения после карантина.
2020-06-18T15:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1573129649.jpg?1592483288
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция директора ГИМ Алексея Левыкина

15:28 18.06.2020
25
25 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Государственного исторического музея Алексея ЛЕВЫКИНА в преддверии запланированного на 1 июля открытия учреждения после карантина.
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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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