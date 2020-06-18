Росфинмониторинг: фирмы-однодневки в гособоронзаказ больше не приходят

"Мы значительно сократили сомнительные операции – падение на 35–37% (при исполнении гособоронзаказа - ред). А по ряду направлений – в три раза. Уже фирмы-однодневки практически не приходят туда. Нет уже таких фактов, когда банки отказывают в проведении операций исполнителям по гособоронзаказу. То есть здесь стабилизировалась обстановка, ее просто надо удержать на этом направлении", - сказал Чиханчин.