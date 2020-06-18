Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Участник шоу " Участник шоу " Уральские пельмени " Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь к схиигумену Сергию, потому что является его "духовным чадом". Об этом он заявил в беседе с " Газетой.ru ".

Комик возмутился, что ряд СМИ писали о "захвате" монастыря.

"Ну какой захват? Бред какой-то говорят", — сказал Соколов.

По его словам, священник "сказал правду", за что его выгнали из монастыря, который он же и построил.

"На пустом месте строил его с помощью народа. Погнали его, потом в этот монастырь приехали другие священники, хотели служить там. Монастырь встал и не пустил их", — пояснил артист.

Он добавил, что отец Сергий просто вернулся к своим "детям".

Соколов также прокомментировал шутку Ивана Урганта о том, что в отношении него теперь могут последовать определенные санкции.

"Санкции на что? На то, что я в монастыре нахожусь? Я тоже являюсь духовным чадом батюшки", — задался вопросом артист.

Он удивился, что телеведущий не связался с ним по поводу ситуации.

Ранее сообщалось, что в Среднеуральском женском монастыре по просьбе схиигумена Сергия начали дежурить казаки, а он сам фактически отстранил от управления законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В пресс-службе Екатеринбургской епархии позже пояснили, что настоятельница покинула обитель, так как не разделяет позицию отца Сергия. Сам же он назвал обвинения странными, а то, что он остается в монастыре, объяснил нежеланием покидать монахинь и послушниц, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.

Кроме того, в Екатеринбургской епархии напомнили, что отец Сергий не имеет права служить литургию.

Схиигумен оказался в центре внимания из-за проповедей, в которых называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии". В конце апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил ему проповедовать, но отец Сергий продолжал проповеди, так что месяц спустя митрополит запретил его в служении.