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Религия и мировоззрение
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Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия
Участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь к схиигумену Сергию, потому что является его "духовным чадом". Об... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:53
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
уральские пельмени
новости - религия и мировоззрение
иван ургант
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), уральские пельмени, новости - религия и мировоззрение, иван ургант, общество

Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия

14:52 18.06.2020 (обновлено: 14:53 18.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь к схиигумену Сергию, потому что является его "духовным чадом". Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ru".
Комик возмутился, что ряд СМИ писали о "захвате" монастыря.
"Ну какой захват? Бред какой-то говорят", — сказал Соколов.
По его словам, священник "сказал правду", за что его выгнали из монастыря, который он же и построил.
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"На пустом месте строил его с помощью народа. Погнали его, потом в этот монастырь приехали другие священники, хотели служить там. Монастырь встал и не пустил их", — пояснил артист.
Он добавил, что отец Сергий просто вернулся к своим "детям".
Соколов также прокомментировал шутку Ивана Урганта о том, что в отношении него теперь могут последовать определенные санкции.
"Санкции на что? На то, что я в монастыре нахожусь? Я тоже являюсь духовным чадом батюшки", — задался вопросом артист.
Он удивился, что телеведущий не связался с ним по поводу ситуации.
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Ранее сообщалось, что в Среднеуральском женском монастыре по просьбе схиигумена Сергия начали дежурить казаки, а он сам фактически отстранил от управления законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В пресс-службе Екатеринбургской епархии позже пояснили, что настоятельница покинула обитель, так как не разделяет позицию отца Сергия. Сам же он назвал обвинения странными, а то, что он остается в монастыре, объяснил нежеланием покидать монахинь и послушниц, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.
Кроме того, в Екатеринбургской епархии напомнили, что отец Сергий не имеет права служить литургию.
Схиигумен оказался в центре внимания из-за проповедей, в которых называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии". В конце апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил ему проповедовать, но отец Сергий продолжал проповеди, так что месяц спустя митрополит запретил его в служении.
Дело клирика рассматривает епархиальный церковный суд. Заседание состоялось 15 июня, однако схиигумен спешно покинул его, зачитав только не имеющий отношение к сути предъявляемых ему обвинений текст и не ответив на вопросы по существу. Новое заседание назначили на 26 июня.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Что происходит в "захваченном" скандальным схиигуменом Сергием монастыре
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Уральские пельмениНовости - Религия и мировоззрениеИван УргантОбщество
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