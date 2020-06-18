В МИД оценили перспективы сотрудничества с Евросоюзом

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия сотрудничает с ЕС даже в условиях санкций и готова к диалогу в условиях планируемой Россия сотрудничает с ЕС даже в условиях санкций и готова к диалогу в условиях планируемой Евросоюзом "зеленой сделки", рассказал директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец

"Зеленая сделка" Европы подразумевает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Она обойдется Евросоюзу, по предварительным расчетам, примерно в три триллиона евро. Брюссель обещает покрыть лишь треть этих расходов, остальное, по замыслу, обеспечат Европейский инвестиционный банк и сами страны ЕС.

"Я напомню, что это долгосрочная программа, которая рассчитывается до горизонта 2030, а где-то и 2050 года", - сказал Кобринец в ходе онлайн-сессии "Примаковских чтений" "ЕС нового поколения", стратегическая автономия: мифы или реальность?".

По его словам, этому курсу отводят роль драйвера роста скорейшего выхода из нынешней тяжёлой экономической ситуации. "Какие-то корректировки ряда программ, а их порядка 50 в этот курс заложено, произойдут по времени, но ключевые - например, такие как энергоэффективность, ветряная энергетика, перевод авиации и морского транспорта на более экологичные топливо, они собираются продвигать, и говорят об этом без каких-либо подвижек по графику. Так что нам с этим курсом придётся как минимум сосуществовать и учитывать, что бремя достижения этих весьма амбициозных задач Евросоюз, судя по всему, не прочь переложить на внешних партнеров, в том числе и на Россию", - отметил он,

Кобринец напомнил, что речь идёт об учреждении некого пограничного корректирующего углеродного механизма, окончательное решение по которому будет приниматься где-то в середине 2021 года. "Но сейчас уже Еврокомиссия говорит, что это даст прирост в бюджет Евросоюза от 5 до 14 миллиардов евро. Опять-таки, ЕС, судя по всему, постараются (заставить - ред.) заплатить своих ближайших соседей, в том числе и нас, путём введения каких-то пошлин, налогов, за их программу", - сказал он.

"Здесь нам есть что пообсуждать с Евросоюзом, мы к такому диалогу с Еврокомиссией готовы и готовимся, но всё-таки приходится учитывать, что соответствующий отраслевой диалог - диалог по климату и экологии - официально заморожен с 2014 года", - подчеркнул дипломат.

Кобринец также напомнил, что за последние пять лет ни один крупный европейский инвестор с российского рынка не ушёл, отметил он.

"Возможно ли взаимодействие поверх санкций? Оно абсолютно возможно", - отметил дипломат. По его словам, совместная работа ведётся в сферах здравоохранения, науки, технологий, энергетики, транспорта, космоса, техрегулирования и таможни.