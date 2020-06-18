В Калининграде отказались от массового празднования Дня города

"Официально сам праздник, конечно, никто не отменял. Но пир во время чумы - это, наверное, сейчас было бы неправильно, и большие мероприятия сегодня делать неправильно: кто-то в масках, кто-то нет. Уверен, что жители Калининграда нас поймут. Конечно же, мы 4 июля всех жителей города поздравим, но каких-то празднований делать все-таки не будем. Денежные средства потратим на что-то полезное", - сказал Кропоткин.