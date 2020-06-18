В Калининграде отказались от массового празднования Дня города

КАЛИНИНГРАД, 18 июн - РИА Новости. Власти Калининграда отказались от массового празднования Дня города, который отмечается 4 июля, из-за ситуации с распространением коронавируса, сказал журналистам председатель городского совета Андрей Кропоткин.
"Официально сам праздник, конечно, никто не отменял. Но пир во время чумы - это, наверное, сейчас было бы неправильно, и большие мероприятия сегодня делать неправильно: кто-то в масках, кто-то нет. Уверен, что жители Калининграда нас поймут. Конечно же, мы 4 июля всех жителей города поздравим, но каких-то празднований делать все-таки не будем. Денежные средства потратим на что-то полезное", - сказал Кропоткин.
Днем города официально считается 4 июля, когда в 1946 году Кенигсберг был переименован в Калининград. Во время Второй мировой войны в результате Восточно-Прусской операции советских войск Красной Армии удалось прорвать оборону противника, выйти к Балтийскому морю, занять Восточную Пруссию и освободить северную часть Польши.
По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР", а 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
По данным регионального оперативного штаба, в Калининградской области с населением более 1 миллиона человек на 18 июня выявлены 2195 случаев заражения COVID-19, 1127 человек из них выздоровели, скончались 36. Остаются под медицинским наблюдением 4813 человек. Запрет на проведение массовых мероприятий в регионе сохраняется до особого распоряжения областного правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.