Эксперт: в США есть тенденция выбирать в президенты малограмотных людей

Ранее в ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу, в том числе, писали, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Однако это далеко не первый раз, когда у Трампа и других американских лидеров возникают трудности с географией, историей и другими науками.