Эксперт: в США есть тенденция выбирать в президенты малограмотных людей

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В США есть тенденция выбирать в президенты демонстративно малограмотных людей из-за недоверия населения без образования ко всем "умникам", заявил РИА Новости доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова политолог Борис Межуев, комментируя готовящуюся к публикации книгу экс-советника президента США Джона Болтона , в которой он рассказывал, что американский лидер интересовался, является ли Финляндия частью РФ.

"Это тенденция деинтеллектуализации американской политики, которая преобладает в республиканском лагере. Поскольку есть недоверие американского простого человека, не получившего образования, ко всем образованным, то есть и тенденция выбирать демонстративно малограмотных людей, типа (Джорджа - ред.) Буша-младшего и ныне Трампа", - считает Межуев.

По его словам, американцы выбирают того человека в президенты, который бы не походил на умника, так как все умники, по их мнению, продажны, все они работают на крупные финансовые корпорации, и в этом смысле их интересы заведомо противоположны интересам американского человека.

"Это не совсем глупость, доля правды в таком восприятии действительно есть. В США есть такая классовая солидарность образованных людей с экономическими элитами или так называемой менеджериальной элитой. В рамках менеджериальной элиты образованные интеллигенты и люди, занимающие высокие позиции в разных транснациональных компаниях, находят общий язык. Люди, которые испытывают определенные проблемы, связанные с властью финансовой элиты, предпочитают голосовать за демонстративно не слишком образованных и знающих людей", - полагает политолог.

При этом, по мнению Межуева, Трамп в этом смысле не худший вариант, он часто выезжал за границу в отличие от Буша-младшего, который до своей победы всего дважды выезжал за пределы США и был человеком предельно узкого горизонта.

"Но по этому нельзя судить об американцах в целом. Американцы – очень образованная нация, большое число американских интеллектуалов может дать фору европейским", - полагает собеседник агентства.

Межуев также выразил мнение, что данная тенденция при Трампе достигла своего апогея и дальше "будет уже не очень удобно продолжать бравировать своим невежеством".

Ранее в ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу, в том числе, писали, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Однако это далеко не первый раз, когда у Трампа и других американских лидеров возникают трудности с географией, историей и другими науками.

Например, нынешний президент США также не раз путал названия стран. Так, он называл африканскую страну Намибию "Намбией", а во время одного из интервью перепутал Сирию Ираком , заявив, что США в 2017 году запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по Ираку, а не по Сирии. Впрочем, еще в начале своего президентства он заявил, что "не знал, что существует столько стран".

Американский телеканал CNN в 2018 году сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Трамп задал ему вопрос, не они ли сожгли Белый дом в 1812 году. При этом телеканал отмечает, что проблема с высказыванием Трампа в том, что в ходе англо-американской войны 1812-1815 годов, о которой идёт речь, резиденцию президента США на самом деле сожгли британские военные, а такой страны, как Канада, тогда вообще не существовало, она была основана только 55 лет спустя.