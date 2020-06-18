Лавров прокомментировал посредничество ЕС между Белградом и Приштиной

По словам Лаврова, российская позиция по косовскому урегулированию неизменная, она заключается в поддержке любых усилий и шагов, инициатив, которые на деле помогут Белграду и Приштине достичь жизнеспособного приемлемого решения на основе резолюции Совета безопасности ООН 1244.