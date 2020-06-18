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Лавров прокомментировал посредничество ЕС между Белградом и Приштиной
Евросоюз, имеющий мандат ООН на роль посредника в диалоге Белграда и Приштины, не должен самоустраняться от своих обязанностей и выполнять их эффективно, заявил РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:16
ричард гренелл
сергей лавров
евросоюз
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ричард гренелл, сергей лавров, евросоюз, сербия, косово, сша

Лавров прокомментировал посредничество ЕС между Белградом и Приштиной

14:16 18.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Евросоюз, имеющий мандат ООН на роль посредника в диалоге Белграда и Приштины, не должен самоустраняться от своих обязанностей и выполнять их эффективно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обсуждали и региональную проблематику. Как сказал президент (Сербии Александр - ред.) Вучич, мы обменялись мнениями и оценками о том, как обстоят дела в связи с проблемой Косово. Она остается нерешенной. Россия исходит из того, что Европейский союз, который имеет мандат Генеральной ассамблеи ООН на роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, не должен самоустраняться от своих обязанностей и должен выполнять их беспристрастно, эффективно и добиваться выполнения тех решений, которые были достигнуты ранее. Имею в виду, в частности, решение о создании сербских муниципалитетов Косово, о котором сейчас многие предпочитают не вспоминать, которое было достигнуто между Белградом и Приштиной при помощи Евросоюза, и которое сейчас, к сожалению, откровенно саботируется косово-албанской стороной", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии.
По словам Лаврова, российская позиция по косовскому урегулированию неизменная, она заключается в поддержке любых усилий и шагов, инициатив, которые на деле помогут Белграду и Приштине достичь жизнеспособного приемлемого решения на основе резолюции Совета безопасности ООН 1244.
Спецпредставитель президента США по урегулированию между Сербией и Косово Ричард Гренелл сообщил в понедельник, что лидеры Сербии и Косово проведут переговоры в Вашингтоне 27 июня. Он добавил, что если какая-либо из сторон не будет удовлетворена обсуждениями 27 июня, то "они вернутся к статус-кво после того, как покинут Вашингтон".
Милан Кнежевич
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Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, который должен утвердить СБ ООН. Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе сербской стороны.
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Ричард ГренеллСергей ЛавровЕвросоюзСербияКосовоСША
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