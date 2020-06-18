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В Чехии отменят обязательное ношение масок
С 1 июля в Чехии отменяется обязательное ношение защитных масок на лице в помещениях и в общественном транспорте, за исключением регионов, в которых в данный... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:16
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353
60
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В Чехии отменят обязательное ношение масок

14:14 18.06.2020 (обновлено: 14:16 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
ПРАГА, 18 июн – РИА Новости. С 1 июля в Чехии отменяется обязательное ношение защитных масок на лице в помещениях и в общественном транспорте, за исключением регионов, в которых в данный момент происходит вспышка коронавируса локального характера, в частности, в Праге и в Карвинском районе на северо-востоке страны, сообщил в четверг на пресс-конференции глава минздрава Адам Войтех.
"Мы хотим перейти от сплошных ограничений к рекомендациям и ограничениям на локальном уровне и индивидуальной ответственности каждого из нас. Далее чрезвычайные меры, в случае необходимости, будут приниматься уже не минздравом, а краевыми гигиеническими станциями", - сказал Войтех.
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В дальнейшем в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией останется обязательным ношение масок в такси, на массовых общественных акциях в помещениях, на массовых акциях вне помещений, когда невозможно придерживаться правила о расстоянии в 1,5 метра между людьми, а также в кинотеатрах, театрах, в учреждениях здравоохранения и домах ветеранов.
Войтех отметил, что заранее невозможно установить все условия для введения в том или ином регионе усиленных мер защиты в случае вспышки коронавируса, в каждом случае это остается на усмотрение местной гигиенической станции.
С 1 июля, по словам министра, будет разрешена работа ресторанов и баров после 23.00, вплоть до 6.00., а посетители кинотеатров могут питаться, например, попкорном, непосредственно в кинозале.
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В целом эпидемиологическая ситуация в Чехии остается, по мнению Войтеха, весьма приемлемой.
"При этом мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с ресторанами, барами и дискотеками, которые мы считаем местами риска. Об этом свидетельствует и зарубежный опыт, в частности, Южной Кореи и Израиля", - подчеркнул Войтех.
Министр также сообщил, что с понедельника 22 июня разрешены массовые акции с участием до 1 тысячи человек. При этом Войтех посоветовал согражданам по-прежнему придерживаться определенных правил социальной защиты, в частности, стараться избегать мест массового скопления людей, регулярно мыть руки, а в случае плохого самочувствия немедленно обращаться к лечащему врачу.
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"Прежде всего, эти рекомендации касаются лиц пожилого возраста, а также тех людей, которые имеют серьезные заболевания", - отметил глава минздрава.
По данным минздрава республики, за последние сутки прибавился 51 случай заражения коронавирусом, 1 человек скончался. Всего с 1 марта в Чехии зарегистрированы 10 176 заболевших COVID-19, из которых 7401 выздоровели, 333 скончались. В настоящее время на лечении находятся 2442 человека, подавляющее большинство из них лечатся дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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